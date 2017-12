Zur Zeit gibt es in Pokémon GO zwei Modi, in denen wir Taschenmonster fangen können - mit oder ohne aktivem Augmented Reality-Feature (AR). Ist der AR-Modus angeschaltet, erkennt das Spiel mit Hilfe unserer Handykamera die reale Umgebung und platziert das Pokémon generisch darin.

Mit dem neuen AR Plus-Feature wird das Fangen jedoch schon bald wesentlich interaktiver. Wir erhalten die Möglichkeit, uns in der Realität an Pokémon heranzuschleichen und sie uns ähnlich wie in der Safarizone in der Hauptspiel-Reihe zu schnappen.

AR Plus - Erklärung zum neuen Fangmodus

Dataminer haben den Spielcode untersucht (via Pokémon GO Hub) und herausgefunden, welche Mechaniken AR Plus zugrunde liegen. Unten findet ihr die Faktoren, die beim Pokémon-Fangen mit AR Plus ausschlaggebend sind:

" Bewusstsein " - gibt an, wie sehr sich das Pokémon unserer Präsenz bewusst ist. Je weniger, desto besser

" - gibt an, wie sehr sich das Pokémon unserer Präsenz bewusst ist. Je weniger, desto besser " Nähe " - Je näher wir dem Monster kommen, desto alarmierter und fluchtbereiter ist es

" - Je näher wir dem Monster kommen, desto alarmierter und fluchtbereiter ist es "Springen" - Monster können von uns wegspringen oder aus Büschen hervorspringen

Im AR Plus-Modus versuchen wir also, uns dem Pokémon zu nähern, ohne, dass es etwas merkt. Agieren wir zu schnell und hektisch, steigen die Chancen, dass das Monster flieht.

Die Dataminer haben außerdem herausgefunden, dass wir im AR Plus-Modus wahrscheinlich auch Nanabbeeren einsetzen werden können. Vermutlich werden sich die Monster dadurch bei unseren Fangversuchen im neuen Feature wie auch zuvor schon weniger bewegen.

Der AR-Plus Modus soll bereits mit dem kommenden Update 0.87.5 für Pokémon GO erscheinen. Nachdem das Wetter-Update das Mobile-Spiel gehörig revolutioniert hat, dürfen wir gespannt sein, wie Niantic das neue Feature umsetzen wird.