Pokémon GO - Das große Wasserfestival hat begonnen & lässt euch Shiny-Exemplare fangen

In Pokémon GO ist das Wasserfestival an den Start gegangen.

Das Entwicklerteam von Niantic hat die schönen Sonntagsdeckchen aus dem Schrank geholt und die Spielwelt von Pokémon GO ordentlich für euch herausgeputzt: Noch bis zum 29. März dürft ihr die Vorzüge des Wasserfestivals genießen, das für eine deutlich erhöhte Spawn-Rate von Wasser-Pokémon sorgt. Außerdem verstecken sich nun einige Shiny-Pokémon, also schillernde und damit besonders seltene sowie wertvolle Pokémon im hohen Gras - oder vielmehr im flachen Flussbett.

Mehr: Pokémon Go - Heftige Kritik von Datenschützern

Damit kurbelt das Festival auch die Karpador-Massenzucht an und macht es euch viel leichter, die nutzlosen Fische in Unmengen zu fangen, um genug Süßigkeiten für eine Garados-Weiterentwicklung anzuhäufen.

Gehet hin und fangt die Fische!