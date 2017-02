Manche Arten in Pokémon GO könnt ihr nur in bestimmten Regionen fangen.

Wer seinen PokéDex in Pokémon GO komplett füllen will, hat ein Problem. Einige der Taschenmonster sind nämlich nur in bestimmten Regionen/Ländern auf der Welt zu schnappen. Um wirklich alle der kleinen Tierchen zu fangen, müsst ihr buchstäblich auf Weltreise gehen. Die regionale Exklusivität gilt übrigens sowohl für wilde Pokémon, als auch für die, die aus Eiern schlüpfen. Nur wer ein Ei in einem entsprechenden Land bekommen hat, kann darin auch ein regionales Pokémon ausbrüten.

Schon etwas länger gibt es die erste Generation der regionalen Pokémon. Diese sind Pantimos, Tauros, Kangama und Porenta. In welchen Regionen ihr diese fangen könnt, haben wir nachfolgend aufgelistet:

Europa: Pantimos

Nord-Amerika: Tauros

Australien: Kangama

Asien: Porenta

Mittlerweile sind auch regionale Pokémon der zweiten Generation hinzugekommen. Diese sind:

Lateinamerika, Texas und Süd-Florida: Skaraborn

Tropen: Corasonn

Genaue Angaben zu den exakten Fundorten der neuen regionalen Pokémon gibt es bislang noch nicht, Trainer aus aller Welt sammeln aktuell fleißig Daten. Auf reddit und in anderen Communities kommen dabei interessante Details ans Licht. Corasonn soll sich beispielsweise vermehrt zwischen den Breitengraden 31N und 26S aufhalten. User oktimeforplanb hat diese vorläufige Karte mit den vermuteten Fundorten der regionalen Pokémon auf reddit veröffentlicht.

Auf dieser Karte seht ihr alle Fundorte der regionalen Pokémon. (Quelle: reddit, User: oktimeforplanb)

Habt ihr schon eins der regionalen Pokémon in eurer Sammlung?