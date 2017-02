Pokémon GO - Das sind die stärksten Pokémon der 2. Generation

Welche Pokémon der 2. Generation sind am stärksten?

Vor wenigen Tagen veröffentlichten Niantic und The Pokémon Company International die Updates 0.57.2 (Android) und 1.27.2 (iOS) für Pokémon GO, die uns Taschenmonster der zweiten Pokémon-Generation fangen lassen. Die Website Rankedboost verrät uns nun, welche Pokémon aus der Johto-Region am stärksten sind.

Die Stärke unserer Begleiter in Pokémon GO wird von den WP bestimmt. Laut Rankedboost sind das die 15 stärksten Pokémon der zweiten Generation, gemessen an ihren maximalen WP.

Despotar - 3670 WP Heiteira - 3219 WP Skaraborn - 2938 WP Donphan- 3022 Psiana - 3000 Skaraborn -2938 WP Scherox - 2801 WP Ursaring - 2760 WP Impergator - 2721 WP Ampharos - 2695 WP Tornupto - 2686 WP Porygon2 - 2546 WP Hundemon - 2529 WP Laschoking - 2482 WP Iksbat - 2466 WP

Dabei ausgeklammert sind legendäre Pokémon wie Ho-Oh, Lugia, Suicune oder Celebi, die noch nicht in Pokémon GO verfügbar sind. Wann das soweit sein wird, ist nicht bekannt. Laut Rankedboost wäre der legendäre Vogel Ho-Oh mit 4650 maximalen WP das stärkste Pokémon der zweiten Generation. Lugia folgt erst hinter Despotar auf Rang drei mit 3598 maximalen WP. Hier könnt ihr euch die kompletten Listen ansehen.

Was ist euer stärkstes Pokémon?