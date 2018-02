Die Dataminer von Pokémon GO HUB haben sich die neueste APK 0.91.1 von Pokémon GO vorgenommen und ein brandneues Feature aus dem Code gefischt, das demnächst via Update ins Spiel gebracht werden könnte: Quests.

Laut der inoffiziellen Patchnotes der Dataminer sehen Quests in Pokémon GO wie folgt aus:

Pokémon GO - Das könnte uns bei Quests erwarten

Es gebe verschiedene Typen von Quests

Quests würden aus mehreren Parts bestehen oder seien Herausforderungs - oder Story-Quests

bestehen oder seien - oder In den Quests soll Professor Willow eine Rolle spielen

eine Rolle spielen Quests sollen nach einem bestimmten Muster aufgebaut sein, heißt: "Beschaffe eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten, Items, Sternenstaub, Bonbons, etc."

aufgebaut sein, heißt: "Beschaffe eine bestimmte Anzahl von Erfahrungspunkten, Items, Sternenstaub, Bonbons, etc." Quests haben Voraussetzungen: das Level, Abzeichen oder das Abschließen einer vorherigen Quest

Niantic hat das Questsystem für Pokémon GO noch nicht offiziell bestätigt. Möglich ist, dass das neue Feature im Frühjahr ausgerollt wird, um Trainern und Trainerinnen einen neuen Anreiz zu geben, mit der App nach draußen zu gehen.

Die Letzte große Pokémon GO-Neuerung, das Raid-System, erschien im Juni 2017. Wie die Raid-Kämpfe versprechen auch Quests, wieder ordentlich Abwechslung in das Mobile-Spiel zu bringen, das im Sommer 2018 bereits zwei Jahre auf dem Buckel hat.