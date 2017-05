Pokémon GO - Dataminer finden Hinweise auf Raids, 3. Generation & Anticheat-Maßnahmen

Erwartet uns in Pokémon GO etwa schon bald die 3. Pokémon-Generation?

Mit den Pokémon GO-Updates 0.63.1 (Android) und 1.33.1 (iOS) wurde die beliebte Augmented Reality-App wieder einmal mit kleinen Verbesserungen versehen. Viel hat sich hier aber nicht getan, zumindest auf den ersten Blick. Für die Dataminer von The Silph Road hielten die Updates aber einige interessante Neuerungen bereit.

Zu den aufregendsten (aber auch spekulativsten) Details gehören wohl die Hinweise auf Raid-Elemente in Pokémon GO. In einer Auflistung an "Activitys", die mit Erfahrungspunkten belohnt werden, findet sich beispielsweise der Code-Zusatz "ACTIVITY_DEFEAT_RAID_POKEMON". Möglich sind also Jagden auf bestimmte Pokémon, für die es dann außergewöhnlich viel XP gibt.

Mit "ACTIVITY_FEED_BERRY" scheint es in Zukunft auch die Möglichkeit zu geben, Pokémon mit Beeren zu füttern. Die Dataminer von The Silph Road vermuten hier eine Mechanik, die es Trainern erlaubt, ihre Pokémon mit heilenden Beeren zu unterstützen, während sie eine Arena verteidigen.

Die Pläne von Niantic Labs weiter gegen Cheater vorzugehen, scheinen sich auch im Code der App niederzuschlagen. So findet sich nun die Zeile "ENCOUNTER_BLOCKED_BY_ANTICHEAT", die darauf hindeutet, dass Begegnungen mit Pokémon verhindert werden, wenn die Anticheat-Software Alarm schlägt.

Pokémon GO - Jetzt sind die Satzzeichen-Icognito auch mit von der Partie.

Ebenfalls sehr interessant ist die Tatsache, dass das Aufgebot der Icognito-Pokémon offenbar auch um die Frage- sowie Ausrufezeichen-Variante erweitert wurde. Die kamen aber erst mit der dritten Generation dazu, was andeuten könnte, dass der nächste Satz an neuen Pokémon nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Was haltet ihr von diesen Hinweisen?