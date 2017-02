Pokémon Go - Easter Egg entpuppt sich als Trick, Nachtara und Psiana zu entwickeln

Pokémon GO

Die zweite Pokémon-Generation hat die Server von Pokémon GO mittlerweile erreicht und damit unter anderem auch dem beliebten Tierchen Evoli neue Entwicklungsmöglichkeiten zu Psiana oder Nachtara beschert. Bisher schien es, dass die Weiterentwicklung von Evoli rein zufällig ist, doch Fans haben nun einen Trick entdeckt, um diesen Prozess entscheidend bestimmen zu können.

Receiving reports that this Eeveelution name trick has been working, travelers! pic.twitter.com/pwGUIMh4g5