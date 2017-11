Pokémon GO - Fangrate von Ho-Oh ernüchternd gering

Endlich hat das legendäre Ho-Oh seinen Weg in die Spielwelt von Pokémon GO gefunden. Niantic macht es uns allerdings nicht leicht, das Feuer-/Flug-Monster zu schnappen - die Basis-Fangrate liegt gerade einmal bei zwei Prozent. Glücklicherweise können wir unsere Chancen erhöhen, wenn wir das Biest mit Beeren füttern.

Ho-Oh-Fangraten in der Übersicht

Die Dataminer des Online-Netzwerks Pokémon GO Hub haben den Spielcode von Niantics Mobile-Spiel genau unter die Lupe genommen und eine Tabelle mit den verschiedenen Fangchancen für Ho-Oh erstellt.

Der Tabelle können wir entnehmen, dass Ho-Oh genauso schwierig zu fangen ist, wie damals sein legendäres Gegenstück Lugia. Wie immer gilt jedoch: Curve-Bälle in Kombination mit regulären und goldenen Himmihbeeren (im Englischen "Razz Berry") erhöhen unsere Chance auf das feurige Federvieh.

Am besten lassen wir uns von den geringen Prozentsätzen nicht entmutigen und versuchen so lange unser Glück, bis das seltene Monster in unserem Ball bleibt. Wir haben nämlich vermutlich nur noch bis zum 12. Dezember Zeit, dann verschwindet Ho-Oh offenbar wieder.

Habt ihr euch bereits ein Ho-Oh geschnappt?