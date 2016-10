Pokémon GO - Halloween-Event mit Geister-Pokémon & mehr Bonbons angekündigt

Pokémon GO mit Halloween-Event

Auch in der Welt von Pokémon GO naht das jährliche Gruselfest und das wollen die Entwickler von Niantic Labs mit dem ersten Ingame-Event feiern. Ab Mittwoch, dem 26. Oktober wird in Pokémon GO Halloween gefeiert und Spieler dürfen sich über diverse Überraschungen freuen.

Mehr: Pokémon GO - Neues Update macht das Brüten endlich einfacher

Zum einen haben wir bis einschließlich Dienstag, dem 1. November, eine erhöhte Chance auf folgende Pokémon zu treffen: Traumato, Nebulak, Gengar, Golbat, Alpollo, Hypno und Zubat. Außerdem wird es mehr Süßes als Saures geben, denn die Anzahl der Bonbons, die wir im Spiel für verschiedene Tätigkeiten bekommen, wird erhöht.

Für das Fangen eines Pokémons bekommen wir ab Mittwoch dann sechs statt drei Bonbons. Auch der Professor verschenkt gleich zwei Bonbons, während unser Kumpel-Pokémon gleich vier Süßigkeiten für uns übrig hat.

Freut ihr euch über das Event?