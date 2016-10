Pokémon GO - Hinweise auf tägliche Quests im Spiel-Code entdeckt

Bekommen wir Tägliche Quests in Pokémon GO?

Das aktuelle Update zu Pokémon GO hat nicht wirklich die Veränderungen gebracht, die uns lieb gewesen wären. Aber offenbar stecken bereits ein paar neue Features im Spiel, die von den Entwicklern nur noch freigeschaltet werden müssen. Dataminer haben nämlich Hinweise auf tägliche Quests im Code der App entdeckt.

Die Seite Pokémon GO Hub hat sich durch den aktuellen Code des neuen Updates gewühlt und dabei Einträge gefunden, die darauf schließen lassen, dass schon bald tägliche Quests ihren Weg ins Spiel finden werden. So gibt es die Quests »First Catch of The Day« und »First Pokéstop of The Day« sowie eine dritte, noch unbekannte Quest.

Die Belohnungen für diese Aufgaben sind noch unklar, es wird jedoch über einen Inkubator spekuliert. Spielern soll es zudem auch möglich sein, »Streaks« zu absolvieren, die das Erledigen von mehreren Daily Quests hintereinander verlangen.

Wann das vermeintliche Feature verfügbar ist, ist nicht bekannt.