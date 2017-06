In den neuen Raid-Kämpfen, die mittlerweile für Trainer ab Stufe 20 und höher verfügbar sind, erhalten wir die Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Pokémon GO-Spielern gegen mächtige Raid-Bosse anzutreten. Raid-Bosse wie Igelavar, Kokowei, Gengar oder Turtok sind stärker als ihre herkömmlichen Formen und schlüpfen aus normalen (pinken) oder seltenen (gelben) Eiern, die vor dem Beginn eines Raid-Kampfes über einer Arena auftauchen.

Die Dataminer von The Silph Road und Pokémon GO Hub haben herausgefunden, dass sich in der aktuellen Pokémon GO-APK aber noch eine dritte Art von Raid-Eiern versteckt: Die legendären (dunklen) Raid-Eier, aus denen mächtige legendäre Pokémon als Raid-Bosse schlüpfen.

We can confirm that Legendary Pokémon will be battled! There is even a badge for that and a special egg! pic.twitter.com/fvqodO2xAf — Pokémon GO Hub (@PokemonGOHubNet) June 20, 2017

Die Experten von Pokémon GO Hub haben anhand der Funde aus der APK eine Liste der in Pokémon GO enthaltenen legendären Pokémon erstellt. Neben den drei Hunden Entei, Raikou und Suicune befindet sich darunter auch das mysteriöse Klon-Monster Mewtu, das damit wohl bald in Pokémon GO gefangen werden kann.

Arktos

Zapdos

Lavados

Raikou

Entei

Suicune

Mewtu

Lugia

Ho-Oh

Mew und Celebi sind allerdings nicht dabei. Wann und ob die beiden Monster überhaupt einen Weg ins Spiel finden, ist ungewiss. Die vollständige Liste aller Raid-Bosse aus normalen, seltenen und legendären Raid-Eiern findet ihr hier.

Wie die Silph Road-Dataminer ebenfalls herausgefunden haben, benötigen wir offenbar einen legendären Raid-Pass, um Mewtu, Lugia und Co. überhaupt in Raids antreffen zu können. Ed Wu, Director of Software Engineering bei Niantic, hat gegenüber Gamereactor vor einigen Tagen verraten, dass "die Spieler, die sehr hart trainieren, zu den Arenen gehen und regelmäßig an Raid-Kämpfen teilnehmen", spezielle Einladungen zu Events erhalten, bei denen legendäre Pokémon erscheinen könnten. Es liegt also nahe, dass bislang nur ausgewählte Top-Spieler einen legendären Raid-Pass bekommen - quasi in Form einer Closed Beta, bevor alle anderen Pokémon GO-Spieler die Möglichkeit erhalten, gegen legendäre Raid-Bosse anzutreten.

Wann genau wir legendäre Pokémon in Pokémon GO finden und fangen können, ist noch nicht bekannt. Niantic hat sie für den Sommer 2017 aber bereits offiziell bestätigt.