Pokémon GO - Neue Tracking-Funktion geht endlich live, Deutschland muss noch warten

In Teilen der USA, Kanada und Australien ist die neue »Nearby«-Funktion schon live. In Deutschland müssen wir hingegen noch darauf warten, endlich angezeigt zu bekommen, wo genau sich die Pokémon in unserer Nähe befinden.

von Hannes Rossow,

23.11.2016 11:00 Uhr