Nach dem großen Update, das uns überarbeitete Arenen und Raid-Kämpfe spendierte, befindet sich ein neuer Patch für Pokémon GO auf dem Weg. Das kündigte Niantic vor Kurzem auf den Social Media-Kanälen an.

Das neue Pokémon GO-Update 0.67.2 für Android und 1.37.2 für iOS wird offenbar wesentlich kleiner ausfallen als das letzte Update. Neue Features können wir wohl nicht erwarten, dafür verschiedene Bugfixes. Welche Spielfehler genau behoben werden sollen, wollen uns die Macher noch nicht verraten.

