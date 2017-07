Pokémon GO - Safari Zone: Neues Spezial-Event kommt im September nach Deutschland

Wer sich noch an die Safari Zone aus den Pokémon-Spielen erinnern kann und sich das auch für Pokémon GO wünscht, darf sich freuen. Wie Niantic und The Pokémon Company in einer Pressemitteilung bekannt geben, erwartet uns noch in diesem Spätsommer eine Reihe an Safari Zone-Events in ganz Europa. Auch in Deutschland dürfen wir dann auf die besondere Poké-Jagd gehen.

Mehr: Pokémon GO - Raids: Alles, was ihr wissen müsst

In Zusammenarbeit mit ausgewählten Einkaufszentren von Unibail-Rodamco wird es in verschiedenen europäischen Städten möglich sein, sich mit anderen Spielern zusammenzuschließen und besondere, mächtige Raid-Bosse zu besiegen. Das könnte eine Andeutung sein, dass die legendären Raids nach Deutschland kommen, die derzeit in den USA getestet werden. Außerdem soll es dort auch Pokémon zu fangen geben, die nie zuvor in Europa anzutreffen waren.

In Deutschland wird die Safari Zone am 16. September in Oberhausen stattfinden. Am selben Tag starten Events in Paris und Barcelona. Schon im August kommen Pokémon GO-Spieler aus Kopenhagen, Prag, Stockholm und Amsterdam in den Genuss der Safari Zone. Auf dem Event wird es auch gesonderte Bereiche für die einzelnen Teams aus Pokémon GO geben, in denen sich Spieler für die anstehenden Raids absprechen können.

Weitere Details zum Event sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.