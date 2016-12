Pokémon GO - Togepi, Pichu & mehr: Pokemon der 2. Generation schlüpfen jetzt aus Eiern

Merry Pokémas? Pikachu kann derzeit mit Weihnachtsmütze angetroffen werden. Außerdem gibt es ab sofort Pokémon der 2. Generation in Pokémon GO zu finden.

Niantic hat mit dem unten eingebundenen Trailer den Startschuss für die 2. Generation der Pokémon in Pokémon GO gegeben. Ab sofort können die ersten neue Pokémon im Spiel gefunden werden – allerdings vorerst nicht wie üblich in freier Wildbahn. Auf der offiziellen Webseite sagen die Entwickler: "Professor Willow hat herausgefunden, dass Togepi und Pichu jetzt aus Eiern schlüpfen."

Ab heute um 19:00 Uhr CET können Trainer auf der ganzen Welt Togepi, Pichu und weitere ausgewählte Pokémon, die zuerst in den Videospielen Pokémon Gold und Pokémon Silber entdeckt wurden, für ihren Pokémon GO-Pokédex fangen. Trainer können diese Pokémon finden, indem sie PokéStops besuchen und deren Scheibe drehen, um Eier zu erhalten. Aus diesen Eiern schlüpfen dann eventuell Togepi, Pichu oder andere Pokémon.

Die ausgewählten Pokémon werden also vorerst nur aus verschiedenen Eiern schlüpfen, die wie gehabt durch das Zurücklegen von Kilometern ausgebrütet werden. Zusätzlich gibt es während der nächsten Wochen in Pokemon GO eine Weihnachtsedition von Pikachu , der aktuell bis zum 29. Dezember 2016 mit Weihnachtsmütze angetroffen werden kann.

Pokémon Go - Trailer kündigt neue Pokémon der 2. Generation an