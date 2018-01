Zur Zeit melden Spieler vermehrt Fehler bei der Darstellung von Wetter in Pokémon GO. Für viele Trainer ist die Funktion aktuell schlichtweg nicht mehr verfügbar. Die Gründe dafür sind aktuell noch unklar.

Entwickler Niantic ist sich dem Problem bereits bewusst und verspricht auf Twitter, an einer Lösung zu arbeiten. Sobald es Neuigkeiten zu dem Thema gibt, updaten wir diese News.

We're currently investigating an issue which is preventing Trainers from experiencing the dynamic weather system in Pokémon GO. Thanks for your patience as we work on a fix. https://t.co/TYjuDDNL2Q