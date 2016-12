Pokémon Prism - Noch ein Fan-Projekt muss eingestellt werden, 4 Tage vor Release

Pokémon Prism

Wer zynisch bleiben will, kann natürlich sagen, dass es nur eine Frage der Zeit war, aber auch die Hobby-Entwickler von Pokémon Prism müssen jetzt die Segel streichen. Eigentlich sollte das selbstgemachte Pokémon-Spiel in den nächsten Tagen veröffentlicht werden, aber die Anwälte von Nintendo kamen dem Release zuvor.

Wie der Macher von Pokémon Prism auf Twitter verraten hat, bekam er von australischen Anwälten, die im Auftrag von Nintendo agieren, eine Unterlassungsklage zugeschickt. Darin wurde er aufgefordert, die Arbeit an dem Projekt einzustellen und diesen Forderungen kommt er nun nach.

I'm sorry everyone, but Pokemon Prism is cancelled. Thank you for your support. https://t.co/rD5LSr1bQA — Adam (@Koolboyman) December 21, 2016

In Pokémon Prism, das über 8 Jahre in der Entwicklung war, sollte es eine eigene Story und eine komplett neue Region geben, die etwa 200 noch unbekannte Pokémon beheimatet. Außerdem hätten wir auch als eines der Pokémon spielen dürfen.

Zwar sei er oft gewarnt worden, doch der plötzliche Abschied von seinem Herzensprojekt fällt dem Pokémon Prism-Macher sichtlich schwer.

I'm so depressed right now, but all I can do is get up and keep making games. — Adam (@Koolboyman) December 21, 2016

Dennoch ruft er seine Fans dazu auf, von Attacken gegen Nintendo abzusehen.

I will make a longer statement regarding this, but I please ask of you, please remain calm and don't attack Nintendo. — Adam (@Koolboyman) December 21, 2016

Und sogar Nintendo selbst zeigt in dem Anwaltsschreiben eine gewisse Anerkennung für die Arbeit und Leidenschaft, die in Pokémon Prism gesteckt wurde. Letztlich hat dies dem Spiel aber auch nicht geholfen und Pokémon Prism geht denselben Weg, den auch Pokémon Uranium oder das Metroid 2-Remake gehen mussten.

