Pokémon Sonne & Mond - Fans holen MissingNo. ins Spiel & sorgen gleich für neuen Glitch

Pokémon - MissingNo.

Pokémon Bank unterstützt seit einigen Tagen auch Pokémon Sonne und Mond. Die spezielle Lager-Software erlaubt es euch, diverse Taschenmonster aus älteren Pokémon-Editionen in die aktuellen Versionen zu übertragen.

Mehr: Pokémon Sonne & Mond im Test - Nanu? Es entwickelt sich!

Während wohl die meisten Trainerinnen und Trainer den Service zur Komplettierung ihres Pokédex' nutzen, jagen einige Spieler dem legendären Programmierfehler MissingNo. hinterher. Denn Berichten zufolge, ist es möglich, die sonderbare Pokémon-Spezies mit dem eckigen Pixelkörper via Pokémon Bank in die 3DS-RPGs Pokémon Sonne und Mond einzuschleusen.

MissingNo. taucht sowohl in den originalen Editionen als auch in den Virtual Console-Versionen von Pokémon Rot, Blau und Gelb auf und kann nicht nur Items wie Sonderbonbons vervielfachen, sondern auch die Grafik des Spiels oder die Ruhmeshalle in Mitleidenschaft ziehen.

Das Unheil, das MissingNo. in Sonne und Mond anrichtet, ist aber ein anderes: Wie Fans berichten, wirbelt der Bug nach der Übertragung via Pokémon Bank die Namen von in der Box gelagerten Taschenmonstern durcheinander. So amüsiert sich ein Reddit-User beispielsweise darüber, dass sein Raichu nun Kicklee heißt und Kicklee wiederum in MISSINGNO umbenannt wurde. MissingNo. selbst soll nach dem Transfer verschwinden. YouTuber Clyde BlueSnake führt uns den MissingNo.-Glitch im unteren Video vor Augen (via Polygon):

Was haltet ihr von dem Glitch und werdet ihr ihn ausprobieren?