Pokémon Sonne & Mond - Was sich wirklich hinter dem »Gamebreaking-Bug« verbirgt

Pokémon Sonne & Mond: Es gibt keinen Gamebreaking Bug

Die beiden neuen Pokémon-Spiele Sonne und Mond gehören zu den besten Pokémon-Titeln überhaupt. Aber viele Fans leiden offenbar unter einem schwerwiegenden Bug, der die Titel unspielbar macht und den Spielstand zerstört. Deswegen raunen sich jetzt viele Pokémon-Jäger und -Sammler kluge Tipps zu, wie man zum Beispiel das Verschwinden des Avatars verhindern kann. Wir hätten da auch einen: Benutzt einfach keine Cheat-Programme. Denn bei dem Bug handelt es sich wohl um einen bekannten Fehler, der durch ein bestimmtes, inoffizielles Cheat-Programm ausgelöst wird.

Zumindest sagt das der Entwickler von PKHeX, dem fraglichen und sehr beliebten Spielstand-Editor. Der soll eigentlich ermöglichen, bessere Monster zu erhalten, sorgt aber in vielen Fällen auch für den Glitch, der den zweiten Bildschirm unbenutzbar und das Spiel unspielbar macht. Der Macher des Programms legt seinen Finger dann auch treffsicher in die Wunde: Es sei wirklich unglaublich, dass viele Menschen lieber den Entwicklern des Spiels die Schuld in die Schuhe schieben, als zuzugeben, dass sie ein inoffizielles Cheat-Programm nutzen.

Funny how people blame the games for a 'glitch' instead of stating they used an illicit tool. The tool caused the problem :)