Update: Der Künstler Marix20 hat sich mittlerweile auf seiner Deviantart-Seite zu Wort gemeldet und aufgeklärt, dass hinter dem angeblichen Leak nur seine persönlichen Zeichnungen stecken. Es handelt sich bei den Bildern also um Fanart und nicht um originale Monster aus Pokémon Switch.

Originalmeldung: Seit Nintendo das nächste große Hauptspiel der Pokémon-Reihe im Sommer 2017 vorgestellt hat, hüllt sich das japanische Unternehmen in Stillschweigen zum neuen RPG. Jetzt könnte ein Leak zu Pokémon Switch neue Informationen zu den Startern der achten Generation liefern.

Ein 4chan-User hat vor Kurzem Fotos von angeblicher Konzeptkunst der neuen Starter geteilt. Die Bilder zeigen drei eingerahmte Skizzen, jede als "vertraulich" gekennzeichnet. Der entsprechende Thread wurde mittlerweile zwar wieder gelöscht, die Bilder schwirren dennoch auf Twitter weiter im Netz umher.

RUMOR ALERT: Gen 8 starters for Pokémon. The cave bear is rumored to evolve into Grass/Electric typing, Pony into Fire/Steel, and Coral Pure Water. Thread mysteriously got deleted and images weren’t linked anywhere after reversing which is hype. Could this be Gen 7 leaks all over pic.twitter.com/dRDzEa3rIG