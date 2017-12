Pokémon Switch - Endlich 3D? Screenshot aus Jobangebot deutet auf Unreal Engine hin

Nintendo, Gamefreak und The Pokémon Company arbeiten an einem neuen Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch. Dafür suchen die Entwickler neue Mitarbeiter, also schalten sie Stellenanzeigen. In einer davon scheint jetzt zum ersten Mal ein Teil des Spiels sichtbar zu sein: Wir sehen an der Seite Pikachu als 3D-Modell. Das könnte der erste Blick auf die Grafik des kommenden Titels sein und vermittelt uns vielleicht zumindest eine grobe Vorstellung davon, in welche Richtung es gehen soll. (via EGMNow)

Das Bild wirkt außerdem so, als werde das Pikachu-Modell mit Hilfe der Unreal Engine-Software erstellt. Außerdem zeigt das Foto auch noch unterschiedliche Lichtgebungs-Techniken, die auf das Modell angewandt werden. Selbstverständlich muss dieses spezielle Pikachu-Modell aber auch nicht zwingend etwas mit dem kommenden Pokémon-RPG zu tun haben, das für die Nintendo Switch erscheinen soll. Möglicherweise taucht dieses Pikachu-Modell auch einfach nur in einem Werbeclip auf oder ähnliches.

Glaubt ihr, dass das Pokémon-Spiel für Nintendo Switch mit Unreal Engine-Unterstützung kommt?