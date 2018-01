Während Fans nach wie vor (un)geduldig auf einen ersten Gameplay-Trailer und einen Release-Termin für das kommende RPG Pokémon Switch warten, hat The Pokémon Company das Jahr 2018 zum "legendären Pokémon-Jahr" erklärt. Doch keine falsche Hoffnung: Hierbei stehen legendäre Pokémon wie Groudon, Ho-Oh oder Raikou selbst im Mittelpunkt.

Um die legendären Biester zu feiern wird es nämlich von Februar bis November monatlich Verteilungsaktionen für die 3DS-Editionen Pokémon Sonne und Mond sowie Pokémon Ultrasonne und Ultramond geben. Die Monster dürfen wir uns kostenlos schnappen - wie und wo die legendären Pokémon verteilt werden, wollen die Macher aber erst zeitnah bekannt geben. Die erste Station für die Februar-Aktion kennen wir aber bereits: Dialga und Palkia wird es im Februar gratis bei GameStop geben.

Diese legendären Pokémon gibt es 2018 gratis

Februar : Dialga oder Palkia

: Dialga oder Palkia März : Regigigas oder Heatran

: Regigigas oder Heatran April : Raikou oder Entei

: Raikou oder Entei Mai : Xerneas oder Yveltal

: Xerneas oder Yveltal Juni : Zygarde

: Zygarde Ju li: Boreos oder Voltolos

li: Boreos oder Voltolos August : Groudon oder Kyogre

: Groudon oder Kyogre September : Latios oder Latias

: Latios oder Latias Oktober : Reshiram oder Zekrom

: Reshiram oder Zekrom November: Ho-Oh oder Lugia

Neue legendäre Pokémon für Pokémon GO?

Das "legendäre Pokémon Jahr" wird auch Niantics Mobile-Spiel Pokémon GO betreffen. Inwiefern Pokémon GO-Spieler von der Aktion profitieren, soll laut The Pokémon Company aber erst "in Kürze" bekanntgegeben werden.

Möglich sind neue Events für Pokémon GO, auf denen weitere legendäre Pokémon als Raid-Bosse eingeführt werden. So zum Beispiel Rayquaza, das neben Groudon und Kyogre zu den legendären Taschenmonstern der dritten Generation zählt, die gerade nach und nach in die Welt des Mobile-Spiels entlassen werden.

Mehr: Pokémon - Diebe klauen gesamten UK-Vorrat an Sammelkarten & 80 Stores sagen Events ab

Beim Thema Pokémon Switch geistert derweil das Gerücht durchs Netz, dass das vollwertige RPG wohl noch im Jahr 2018 erscheint. Diese Hoffnung schürt eine Umfrage von Nintendo, in der das Unternehmen Spieler nach den Spielen fragt, die sie gerne in den nächsten zwölf Monaten auf der Nintendo Switch spielen würden. Möglicherweise hat The Pokémon Company das Jahr 2018 aber auch nur zum legendären Pokémon-Jahr erklärt, um sich mit einem Knall von den 3DS-Spielen zu verabschieden und sich im Jahr 2019 vollständig auf die Nintendo Switch-Pokémon-Generation zu konzentrieren...

Alle Infos, die uns bisher zu Pokémon Switch vorliegen, haben wir in unserem Übersichtsartikel gesammelt.