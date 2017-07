Pokémon GO - Geburtstagsevent löst Shitstorm aus, Subbreddit musste geschlossen werden

Zum einjährigen Jubiläum von Pokémon GO gibt es einen Geburtstagsevent im Spiel. Zu diesem Anlass spendiert Niantic dem Maskottchen Pikachu einen neuen Hut. Wie bereits zu Weihnachten und Sylvester kann eine weitere Variante des gelben Taschenmonsters mit der zeitlich limitierten Kopfbedeckung entdeckt werden. Diesmal trägt das Pokémon die Baseball-Cap des Protagonisten Ash.

Die Fans des Spiels scheinen darüber nicht besonders erfreut. Die Tatsache, dass Niantic selbst zum Geburtstag des Spiels nichts interessanteres zu bieten hat als das dritte Mal einen Hut zu präsentieren, stößt auf wenig Gegenliebe. Im Subreddit zum Spiel /r/pokemongo ist die Diskussion so stark eskaliert, dass die Moderatoren das Forum in eine Art "Panikmodus" versetzt und kurzzeitig geschlossen haben.

Dort heißt es zur Begründung:

Parallel zum Hut gibt es außerdem ein Angebot im Shop mit einer speziellen Geburtstagsbox, allerdings führt auch diese Preisgestaltung und die Zusammenstellung des Inhalts zu Beschwerden und "Abzock"-Vorwürfen.

Die Sonderedition-Box ist für 1.200 Poké-Münzen im Ingame-Shop verfügbar, das sind umgerechnet rund 11 Euro. Die gesamte Aktion läuft noch bis zum 13. Juli 2017.

Thanks for joining us for an amazing first year of #PokemonGO, Trainers! Tweet us your favorite Pokémon GO story. pic.twitter.com/80CG25UFtQ