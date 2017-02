Portal Knights - Inhalte der »Limitierten Erstauflage«

Portal Knights - Trailer zur »Limitierten Erstauflage« für PS4 und Xbox One

Seit Minecraft sind bunte Klötzchenwelten aus dem Kinderzimmer zurück in auf die Bildschirme der Großen gewandert. Crafting, Erkundung und Kampf sei Dank sogar mit einer Langzeitmotivation, die den Spielsteinen vom Spieltisch nachhaltig Konkurrenz machen kann.

Portal Knights, das in Deutschland am 27. April erscheint, setzt ebenfalls auf das erfolgreiche Spielprinzip, legt seinen Fokus aber mehr auf ein rollenspielartiges Erlebnis als auf bloßes Klötzeschieben. Wir erkunden über die namensgebenden Portale miteinander verbundene Inseln, bauen unseren Charakter aus und legen uns mit immer stärkeren Gegnern an.

Deutsche Käufer haben dabei gegenüber Spielern in anderen Ländern einen großen Vorteil: in der »Limitierten Erstauflage« für PS4 und Xbox One sind sämtliche digitalen Boni enthalten, die anderswo nur als Vorbesteller oder Inhalt von speziellen Editionen erhältlich sind.

Das steckt in der »Limitierten Erstauflage«

Zusätzlich zum eigentlichen Spiel, bietet die Erstauflage-Edition auch die Boni des »Gold Throne Packs« und »Portal Pioneer Pack«.

Aus dem »Gold Throne Pack«

Goldene Pioniersflagge

Schweißermaske

Goldener Kristallsplitter-Thron, Rote und gelbe Neon-Blöcke

Goldene Katze, Regenbogeninsel

Aus dem »Portal Pioneer Pack«

Schwarze Pioniersflagge

Helikopter-Hut

Regenbogenkatze

Die Boni liegen als Code allen Box-Versionen von Portal Knights aus der ersten Ausliefermenge bei, egal bei welchem Händler das Spiel gekauft wird. Optisches Erkennungszeichen der »Limitierten Erstauflage« ist ein goldener Streifen auf der Packung.

