Power Rangers-Marathon - Twitch zeigt 23 Staffeln Power Rangers am Stück

Power Rangers: Der ultimative Twitch-Marathon

Die Power Rangers kommen bald ins Kino. Wenn ihr euch darauf gebührend vorbereiten oder einfach nur in Nostalgie schwelgen wollt, haben wir da was für euch: Twitch zeigt alle 23 Staffeln der Power Rangers in einem schier unglaublichen Marathon. Das Ganze startet am morgigen Dienstag und dauert dann bis zum 30. März.

Los geht es selbstverständlich mit den Mighty Morphin' Power Rangers von 1993 und beendet wird der Marathon mit der letzten Episode von Power Rangers Dino Super Charge. Ab morgen läuft der Spaß auf dem offiziellen Twitch Presents-Kanal, und zwar für insgesamt 17 Tage.

Richtige Hardcore-Fans können den Marathon allerdings eigentlich gar nicht komplett verfolgen: Immerhin startet währenddessen, quasi mittendrin, der neue Power Rangers-Film in den Kinos: Am 23. März läuft Power Rangers hier an.

Seht ihr euch den Serien-Marathon an? Welche Version war/ist euer Favorit?