Prey im Vorab-Test - Der Shooter, der zum Glück keiner ist

Der Vorab-Test zu Prey zeigt, ob das Actionspiel sein eigenes Gerne erschafft - oder sich zwischen die Stühle setzt.

Der Vorab-Test zu Prey, endlich! Auf kaum einen Artikel waren wir in den letzten Monaten so gespannt, schließlich eifert Arkanes Shooter Legenden wie Half-Life, Bioshock und System Shock nach. Unser Story-Liebhaber und Alien-Kammerjäger Dimitry Halley hat Prey einen ganzen Tag lang gespielt, um herauszufinden, ob es diese Vorbilder tatsächlich erreicht - oder sogar in manchen Aspekten übertrifft. Denn Half-Life 3 wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen, genauso wie System Shock 3 und das nächste Spiel des Bioshock-Schöpfers Ken Levine. Wäre doch fantastisch, wenn Prey da in die Bresche spränge!

Eine Test-Erkenntnis vorneweg: In diese Bresche springt Prey tatsächlich - aber anders, als erwartet. Obwohl uns das Actionspiel häufig an Half-Life und Bioshock erinnert, ist es doch etwas Anderes, etwas Eigenes. Die größte Stärke von Prey besteht darin, dass es sich gar nicht wie ein Shooter anfühlt, sondern einen spannenden Spagat wagt. Nämlich den zwischen starkem Storytelling und spielerischer Spielweise mit abgedrehten Fähigkeiten (Kaffeetassen-Verwandlung!). Doch kommt dabei ein spaßiges Spiel heraus oder setzt sich Prey zielsicher zwischen die Genre-Stühle?

Mit dazu gibt es ein Angespielt-Video, in dem Dimitry veranschaulicht, wie gut Prey werden könnte - wenn die größte Stärke des Spiels nicht zum Problem wird.