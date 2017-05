Pro Evolution Soccer 2018 - Release-Termin & erste Details enthüllt

Der Release-Termin vom Pro Evolution Soccer 2017-Nachfolger steht bereits fest.

Noch hat Konami nicht offiziell verlauten lassen, wann genau Pro Evolution Soccer 2018 auf den Markt kommt. Eine Produktseite auf Microsoft.com verrät uns den Releasetermin des Fußballspiels samt erster Details aber bereits (via Gamespot).

Demnach erscheint Pro Evolution Soccer 2018 am 14. September 2017 für Xbox One und sehr wahrscheinlich auch für die PS4. Das Spiel soll neue Features wie strategisches Dribbling, einen neuen Online-Koop-Modus sowie überarbeitete Spielermodelle und -animationen mit sich bringen. Hier alle angegebenen Neuerungen in der Übersicht:

Neue PES 2018-Features

• Gameplay-Meisterklasse - Strategisches Dribbling, Real Touch+ und neue Standardsituationen.

• Optische Überarbeitung - Neue Menüs und echte Spielerbilder.

• PES League Integration - Treten Sie in neuen Modi wie z. B. myClub in der PES League an.

• Online-KOOP - Gründen Sie im neuen KOOP-Modus Ihren Clan und führen Sie ihn an die Spitze.

• Zufallsauswahl-Partie - Die beliebte Funktion kehrt in überarbeiteter Form zurück.

• Verbesserte Meister-Liga - Mit neuen Vorbereitungsturnieren, einem verbesserten Transfersystem sowie aufpolierter Grafik für ein noch intensiveres Management-Erlebnis.

• Optimierte Fox Engine - Neue Beleuchtung sowie überarbeitete Spielermodelle und Animationen.

Bestätigt sind Termin und Gameplay-Details aber noch nicht. Eine offizielle Enthüllung seitens Konami sollte aber nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen.

Was wünscht ihr euch vom neuen PES?