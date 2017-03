PS Plus im April 2017 - Welche kostenlosen Spiele sind diesmal dabei?

Dass Drawn to Death zum PS Plus-Lineup für den Monat April 2017 gehört, wissen wir bereits seit einigen Tagen. Nun verrät uns Sony die restlichen PS Plus-Titel, die wir uns im April kostenlos herunterladen dürfen.

Mehr: PlayStation Plus - Ist der Ärger um die Gratis-Spiele gerechtfertigt?

Neben dem comichaften Multiplayer-Shooter Drawn to Death dürfen wir uns für die PS4 diesmal unter anderem auf den Koop-Shooter Lovers in a Dangerous Spacetime freuen, der uns zusammen mit einem Freund oder mit einem KI-Begleiter in prozedural generierte Galaxien schickt, wobei wir nicht nur Aliens abwehren, sondern auch unser Schiff mit Upgrades und neuen Fähigkeiten ausstatten müssen. Außerdem warten die beiden PS Vita-Titel Curses 'n Chaos und 10 Second Ninja X auf uns, die via Cross Buy ebenfalls auf der PS4 gespielt werden können.

Die PS Plus-Spiele für den Monat April 2017:

Drawn to Death (PS4)

Lovers in a Dangerous Spacetime (PS4)

10 Second Ninja X (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Curses 'n Chaos (PS Vita, Cross Buy mit PS4)

Invinzimals: The Lost Kingdom (PS3)

Alien Rage (PS3)

Sony stellt uns die kostenlosen PS4-Spiele in einem Video vor:

Die neuen PS Plus-Spiele sind ab dem 4. April 2017 verfügbar. Bis dahin habt ihr noch Zeit, euch die Gratis-Spiele aus dem Monat März zu schnappen.

