Während PlayStation-Spieler gen Monatsende immer erwartungsvoller in Richtung des neuen PS Plus-Lineups blicken, macht aktuell ein Bild im Netz die Runde, dass die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für den Februar 2018 bereits wissen will (via PushSquare).

Demnach erwarten uns angeblich im neuen Monat Dark Souls 2: Scholar of the First Sin und Far Cry 4 für die PS4.

Wer aber genauer hinschaut und das untere Bild vergrößert, erkennt dass die Auflösung des hinteren Spiels, That's You, wesentlich geringer ist als die der beiden Headliner. Es scheint, als habe sich der Ersteller einfach ein Bild einer älteren PS Plus-Ankündigung geschnappt und die Cover-Arts von Dark Souls 2 und Far Cry 4 mit Photoshop oder einem ähnlichen Programm darübergelegt. Dieses Bild ist ganz bestimmt ein Fake.

Wann sind die PS Plus-Games für Februar 2018 bekannt?

Sony gibt die kostenlosen PS Plus-Spiele an jedem letzten Mittwoch des Monats offiziell bekannt. Demnach dürfen wir die Ankündigung der neuen Gratis-Titel am 31. Januar 2018 gegen 17.30 Uhr erwarten. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und bringen unsere Tastaturen in Anschlag.

Im Januar-Aufgebot von PS Plus sind diesmal übrigens unter anderen Deus Ex: Mankind Divided und Batman: The Telltale Series. Hier seht ihr alle PlayStation Plus-Spiele für Januar 2018 in der Übersicht.

Welche Spiele wollt ihr nächsten Monat unbedingt im PS Plus-Lineup sehen?