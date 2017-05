PS Plus - Sony will Service verbessern, um mehr Nutzer zu gewinnen

PS Plus - Sony will mehr Nutzer gewinnen.

Sony feiert mit der PlayStation 4 weiter große Erfolge, die Entwicklungen des Ökosystems rund um die Konsole liefen im vergangenen Geschäftsjahr sehr zufriedenstellend. Trotzdem sieht der Konzern noch Verbesserungspotenzial, um seine Profite in der sogenannten "Erntephase" zu erhöhen. Auf welche Strategie Sony im laufenden Geschäftsjahr setzt, verriet der Hersteller zusammen mit dem Rückblick auf das letzte Fiskaljahr im Rahmen eines Investorentreffens.

Die aktuellen Pläne von Sony fußen auf drei Säulen. Zum einen will der Konzern die Hardwarebasis der PS4 ausbauen, also neue PS4- beziehungsweise PS4 Pro-Kunden für sich gewinnen. Sony plant in diesem Zusammenhang, bis zum 31. März 2018 auf 78 Millionen verkaufte PS4-Konsolen zu kommen.

Zudem will das Unternehmen das Spiele-Lineup der PlayStation 4 weiter ausbauen. Die Speerspitze für die kommenden Monate scheinen hierbei Uncharted: The Lost Legacy und Gran Turismo Sport zu bilden - zumindest hebt Sony diese beiden Titel in seiner Präsentation hervor.

Die dritte Säule wiederum bildet PS Plus. Aktuell hat der kostenpflichtige Online-Service etwas mehr als 26 Millionen Kunden, im Vergleich zu den über 70 Millionen "monatlich aktiven" PlayStation Network-Usern ist hier noch viel Raum für Wachstum. Wie Gamespot meldet, wolle Sony die Inhalte und die Außenwirkung von PlayStation Plus "weiter verbessern", um neue Kunden zu gewinnen.

Wie genau die Verbesserungen für PlayStation Plus aussehen sollen, ist jedoch noch nicht bekannt. In den vergangenen Monaten geriet der Online-Service immer wieder für die monatlichen Gratis-Spiele, die Nutzer erhalten, in die Kritik. Während zum Ende der PS3-Hochzeiten vor allem AAA-Blockbuster zum PS Plus-Lineup zählten, sind es inzwischen vermehrt Indie-Produktionen. Allerdings änderte Sony mit dem Release der PS4 auch den Fokus von PlayStation Plus, machte das Spielen im Multiplayer zum Teil des kostenpflichtigen Service und setzt allgemein stärker auf Online-Dienste.

