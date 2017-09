PS Store - Hellblade: Senua's Sacrifice erfolgreichstes Download-Spiel im August

Sony hat die europäischen PlayStation Store-Charts für den Monat August bekanntgegeben und siehe da: Ninja Theorys Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice hat sich in den vergangenen vier Wochen digital am meisten verkauft. Damit schlägt das Spiel des kleinen Entwicklerstudios aus Cambridge, das sich mit der schwierigen Thematik psychischer Erkrankungen befasst, sogar Uncharted: The Lost Legacy. Das Abenteuer von Chloe Frazer und Nadine Ross in Indien folgt dahinter auf Platz 2.

Mehr: Hellblade im Test - Duell gegen die Unterwelt

Die Uncharted 4-Standalone-Erweiterung erschien allerdings erst am 22. August und kann im Gegensatz zu Hellblade auch als Retail-Version erworben werden. Hellblade hingegen ist seit dem 8. August ausschließlich digital erhältlich.

PS Store-Charts im August (PS4-Spiele)

Die vollständige Charts-Liste findet ihr auf dem PlayStation.Blog. Hier seht ihr auch, welche PS VR-, PS3- und PS Vita-Spiele sich im August 2017 digital am meisten verkauft haben.