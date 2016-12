PS Store: Januar-Sale - Sonys größte Rabatt-Aktion für PS4, PS3 und Vita gestartet

Im PS Store gibts saftige Spiele-Rabatte für PS4, PS3 und Vita.

Ich hoffe, ihr habt trotz des bevorstehenden Weihnachtsfestes noch ein paar Kröten in der Tasche beziehungsweise auf dem Konto, denn im PlayStation Store ist mit den Januar-Angeboten soeben der größte Sale im PSN gestartet.

Sony bietet hunderte Titel mit teils bis zu 60 Prozent Rabatt an. Dabei könnt ihr sowohl bei neueren PS4-Titeln wie Battlefield 1, Rise of the Tomb Raider oder Titanfall 2 sparen, aber auch alte PS3-Klassiker wie die Mass Effect-Serie oder alle Ratchet&Clank-Spiele günstig nachholen.

Darüber hinaus werden auch JRPG-Fans versorgt, vor allem für PS3 und Vita sind zahlreiche Abenteuer aus Fernost reduziert, darunter einige Ableger der Tales of-Serie, aber auch Hatsune Miku-Rhythmusspiele, Killer is Dead oder Catherine. Letzteres kostet zum Beispiel nur 3 Euro.

Werft auf jeden Fall einen Blick in die Angebote, stöbert in Ruhe und packt euch die Konsole voll. Der Sale läuft bis zum 21. Januar 2017. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken!

Übrigens gibt es noch die 12 Weihnachtsangebote, wobei heute Angebot Nummer 12 startet. Bis 15 Uhr könnt ihr euch noch Watch Dogs 2 günstig sichern.