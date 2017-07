In der letzten Woche startete Sony mit Total Digital einen Sale im PS Store, der überwiegend digital erhältliche PS4-Spiele in den Fokus rückte und zum Schnäppchenpreis verscherbelte - jetzt hat Sony das Angebot aufgefrischt und bietet ab sofort etliche neue Indies, Bundles und den ein oder anderen Geheimtipp deutlich günstiger an.

Wenn ihr also immer noch nicht die gefeierte Harvest Moon-Konkurrenz Stardew Valley gespielt habt, dann kommt euch der Sale vielleicht ja entgegen: Das Farming-Spiel, das sich im GamePro-Test mit einer starken 86 davon macht, wird aktuell für knapp acht Euro angeboten. Empfehlenswert ist außerdem der düstere Limbo-Nachfolger Inside, dessen verstörende Geschichte mich zwei Wochen nach dem Ende noch immer nicht loslässt. Inside bekommt ihr gerade ebenfalls für rund acht Euro. Unten findet ihr eine Auswahl der aktuellen Total Digital-Angebote.

Total Digital-Sale im PS Store - reduzierte PS4-Spiele

Alle PS4-Angebote aus dem Total Digital-Sale

Bei welchen Spielen schlagt ihr zu?