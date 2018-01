Die Januar-Angebote im PSN gehen heute vorbei, und da macht Sony auch schon Platz für den nächsten PlayStation Store-Sale. Heute im Laufe des Tages startet die "Spiele für unter 20 Euro"-Rabattaktion, die uns über 300 PS4-Spiele und -DLCs zum Schnäppchenpreis vor die Nase hält.

Eine Auswahl einiger Highlights des Sales haben wir euch unten aufgeführt. Mit dabei ist unter anderem das Action-Adventure Hellblade: Senua's Sacrifice, das sich mit den psychischen Erkrankungen einer keltischen Kriegerin beschäftigt und uns auf eine mitreißende wie verstörende Reise schickt. Wer sich auf Far Cry 5 freut, die Vorgänger aber bisher links liegen lassen hat, findet außerdem Far Cry 4 und Far Cry Primal im Angebot.

Spiele unter 20 Euro - PS4-Angebote im PSN

Ist für euch etwas im Sale dabei?