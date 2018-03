Sony hat passend zu den Oster-Feiertagen einen neuen Sale für den PlayStation Store parat. Diesmal können wir uns zahlreiche AAA-Titel für PS4, PSVR, PS3 und PS Vita zum günstigen Preis sichern - teilweise mit bis zu 90 % Rabatt.

Im Zuge des Oster-Angebots können wir so unter anderem Blockbuster wie FIFA 18, Assassin's Creed: Origins, Need for Speed: Payback und Die Sims 4 reduziert ergattern.

Das Angebot ist ab sofort live. Unten findet ihr eine Auswahl der vergünstigten Spiele, alle Titel findet ihr im PS Store.

Oster-Angebot im PS Store: PS4-Angebote

Oster-Angebot im PS Store: PSVR-Angebote

Oster-Angebot im PS Store: PS3- & Vita-Angebote

Nur noch heute könnt ihr übrigens auch noch beim Only on PlayStation-Sale zuschlagen. Dort hält Sony exklusive PlayStation-Titel zum Schnäppchenpreis parat.

Ist für euch etwas dabei?