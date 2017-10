PS Store Sale - Fallout 4, Doom & Dark Souls 3: Bis zu 60% Rabatt auf PS4-Titel

Halloween lässt nicht mehr lange auf sich warten und wie jedes Jahr stehen uns damit allerhand Sales ins Haus. Sony bietet im PSN Store etliche PS4- und PS3-Spiele mit bis zu 80% Rabatt an. Der Fokus liegt passend zur Jahreszeit auf Horror-Titel, aber auch ein paar Ausreißer wie Fallout 4 oder Styx: Master of Shadows haben es in die Auswahl geschafft. Die Angebote gelten bis zum 1. November.

Fans der Resident Evil-Reihe können sich zudem besonders freuen. Alle Haupt-Ableger der Reihe sind Teil des Sales.

Hier eine Auswahl der Halloween-Angebote

Die vollständige Liste mit allen PS4, PS3 und PS Vita Spielen findet ihr hier.

Digital Zone

Wenn euch das nicht genug ist, könnt ihr euch bis zum 1. November zusätzlich in den Angeboten der Digital Zone umschauen. Dieser umfasst nur PS4 Spiele. Hier eine Auswahl:

Angebot der Woche

Das Angebot der Woche, bis zum 26. Oktober, ist The Witcher 3: Wild Hunt. Damit könnt ihr nicht nur das Hauptspiel, sondern auch beide DLCs und die komplette Game of the Year Edition mit bis zu 60% Rabatt erwerben.