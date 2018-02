PS4-Besitzer gehen in der Regel recht sparsam mit ihrem Festplattenplatz um. Wir müssen uns meist gut überlegen, wie wir den begrenzten Platz auf die Titel aufteilen, die wir momentan spielen. Da können automatische Downloads manchmal sehr ungelegen kommen. Erst recht, wenn es sich dabei um vollständige Spiele handelt, die wir noch nicht einmal gekauft haben.

Offenbar handelt es sich dabei um eine Werbemaßnahme, die unter "Featured Content" fällt: Die PS4 lädt vorsorglich schon mal ein Spiel herunter und fragt uns anschließend, ob wir es kaufen wollen.

So I may have to wait until the download is complete to confirm, but this looks like a new twist on automatic downloads. Looks like it will put the whole thing on my drive then ask if I want to buy it.