PS4 - Diebe stehlen Konsole aus Kinderkrebsstation

Die PS4 auf der Station lenkte viele Kinder während ihrer Chemo ab.

Unbekannte Täter haben eine PS4-Konsole aus einer Kinderkrebsstation des neuseeländischen Wellington Hospitals gestohlen. Wie die neuseeländische Zeitung The Dominion Post (via Kotaku) berichtet, habe das Krankenhauspersonal bestätigt, dass die Konsole vergangenes Wochenende von ihrem Platz in der Station entfernt wurde.

Etwa 15 Patienten hätten die PS4 genutzt, darunter der neunjährige Angus Little, der an einem inoperablen Hirntumor leide und sich während seiner Chemotherapie mit Minecraft beschäftigt habe. Die Konsole sei eine Spende an die Krebsstation gewesen. So berichtet der junge Patient gegenüber Stuff:

"Ich bin ziemlich wütend, weil (die PS4) eine gute Ablenkung für mich und andere Kinder war. Die Täter haben auch das Spiel mitgenommen, also ist auch die Villa verschwunden, die ich in Minecraft baute."

Angus und seine Mutter versuchen aktuell, auf Facebook genügend Geld zu sammeln, um die Konsole und das Spiel zu ersetzen. Auch das Wellington Hospital bittet Neuseeländer um Spenden.