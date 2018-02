Die Beta zur PS4 Firmware-Version 5.50 ist in vollem Gange und mit dem neuen System-Update kommt unter anderem für die PS4 Pro das Supersampling-Feature - eine Technik, die für hübschere Bilder auf einem 1080p-Fernseher sorgen soll. Und wie die Kollegen von Digital Foundry nun in ihrem Test herausgefunden haben, kann sich das Ergebnis je nach Spiel sehen lassen, aber auch negative Auswirkungen haben.

Was ist Supersampling?

Das steckt hinter dem Pixel-Zauber

Bessere Bildqualiät vs. schlechtere Performance

Die positiven Aspekte: Gezackte Kanten werden geglättet, teilweise gibt es mehr Details und in einigen Fällen wird das Flimmern mithilfe von Subpixeldetails reduziert. Dadurch erhaltet ihr eine bessere Bildqualität auf Full HD-Geräten.

Andererseits kann im Supersampling-Modus aber auch die Bildrate leiden. Als Beispiel wird The Last Guardian aufgeführt, das auf der PS4 einen Grafikmodus für eine 4K-Auflösung und einen Performance-Modus für eine höhere Framerate bietet. Schaltet man nun das Supersampling hinzu, sinkt die Bildrate im Performance-Modus auf 24 Bilder pro Sekunde und somit auf auf das gleiche Niveau wie im Grafikmodus mit 4K-Auflösung. Ohne Supersampling erreicht das Spiel im Performance-Modus 30 Frames.

Ein weiteres Problem, das die Kollegen entdeckt haben: Durch die vorgetäuschte 4K-Auflösung verkleinert sich auch die Schrift auf dem Bildschirm und ist daher teilweise schlecht zu lesen. Hier muss Sony noch nachbessern.

Microsoft macht es mit der Xbox One X besser

Digital Foundry merkt an, dass die meisten Spiele sehr gut mit Supersampling laufen, vor allem Titel, die speziell für mehrere Display-Arten entwickelt wurden wie Horizon Zero Dawn, Monster Hunter World und Rise of the Tomb Raider.

Firmware-Update 5.50 bringt nützliche Features

Diese Funktionen haben sich Spieler lange gewünscht

Allerdings erkennt die PS4 Pro stets, welche Art von Bildschirm an die Konsole angeschlossen ist und stellt dem User auch nur die Optionen zur Wahl, die für seinen Bildschirm gedacht sind. Laut den Kollegen löse dies Microsoft mit der Xbox One X deutlich besser, da dem Spiel nicht klar ist, welche Art von Bildschirm der Spieler gerade angestöpselt hat. Dadurch müssen Entwickler stets alle Grafikoptionen anbieten und nicht nur einen Bruchteil davon.

Die Firmware-Version 5.50 soll voraussichtlich im März oder April für alle zugänglich sein.