Die PS4 wartet auf die Firmware 4.50.

Das PS4-Firmware-Update 4.50 befindet sich bereits seit Anfang Februar in der Beta und könnte morgen, am 7. März 2017, zum Download bereit stehen. Das will Reddit-User Finch-Tech wissen, der wegen eines Problems im Zuge der Bildverschiebung eine Mail an den Sony-Support schrieb. Die Antwort, die er heute erhielt und auf Reddit mit einem Screenshot verifiziert, endet mit folgenden Worten:

"Mit dem morgigen Release der System-Software 4.50 wird es den PlayStation VR-Patch 2.40 geben. Was der Patch neben dem Support von 3D-Blu-rays genau mit sich bringt, kann ich nicht sagen. "

Seit dem Start der Beta der PS4-Firmware-Update 4.50 wissen wir allerdings, dass uns unter anderem die Unterstützung für externe Festplatten und der sogenannte Boost Mode ins Haus steht. Letzterer soll dafür sorgen, dass wir die Spiele mit höherer Framerate spielen dürfen, die vor dem Launch der PS4 Pro auf den Markt kamen. Daneben dürfen wir dank des Updates eigene Wallpaper für unsere Konsolen kreieren, in dem wir via SHARE-Button aufgenommen Screenshots als Hintergrundbilder einstellen.

Der in der Mail angesprochene Support von 3D-Blu-rays bezieht sich auf PlayStation VR, die uns damit stereokopische Kino-Erfahrungen ermöglichen soll.

Bislang hat Sony das Release-Datum der Firmware 4.50 nicht offiziell bekannt gegeben. Wir haben nachgefragt und halten euch auf dem Laufenden.