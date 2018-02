PS4 - Neuer CEO spricht über PSN-Einnahmen, PS Plus & sinkende Produktionskosten

Sony hat einen neuen CEO namens Kenichiro Yoshida, der auf der vierteljährlichen Investorenkonferenz einige Details zum PlayStation-Geschäft verraten hat. Die gesamte Industrie befinde sich im Umbruch, weshalb sich einiges verändert habe – zumindest im Vergleich zu früheren Konsolen-Zyklen. PlayStation Plus und Mikrotransaktionen sorgen für fortlaufende Einnahmen, die sonstige Unregelmäßigkeiten ausgleichen können.

Der PlayStation geht es sehr gut

Die ersten drei Finanz-Quartale des vergangenen Jahres haben Sony gute Verkaufszahlen und Profit gebracht. Der Zeitraum von März 2017 bis Dezember 2017 war insgesamt also sehr positiv, was die PlayStation-Sparte angeht. Im vierten Quartal sollen die Zahlen für das Investment in PS4-Software gleichauf mit denen des Vorjahres liegen.

Allerdings sorgen die steigenden Verkäufe und die gleichzeitig sinkenden Produktionskosten der PS4-Konsole für mehr Gewinn, während letztes Jahr im vierten Quartal einige richtig große Blockbuster-Spiele erschienen sind, die dieses Jahr fehlen. Darum wird erwartet, dass der Profit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer ausfällt.

Here is a chart of what that looks like.



Network Services is where all the growth has come from for Sony's Game division this generation.



Digital spending continues to increase as the value provided by digital content increases. pic.twitter.com/lfNssgXA5f — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2018

PSN & PS Plus machen Milliarden

Kenichiro Yoshida merkt nicht nur an, dass PlayStation Plus am 31. September 31,5 Millionen Abonnenten vorweisen konnte, sondern hat auch noch beeindruckende Zahlen zum Wachstum des PlayStation Networks parat. Allein im Oktober und Dezember 2017 sollen die Verkäufe via PSN im Vergleich zum Vorjahr um satte 41 % gestiegen sein. Zum ersten Mal in der Geschichte des Geschäfts haben die Verkäufe in diesem Zeitraum die magische 300-Milliarden-Yen-Grenze durchbrochen. Was umgerechnet knapp 2,2 Milliarden Euro sind.

This chart shows a breakdown by quarter.



During the holiday quarter (Q3 2017 below), PSN revenues were up 41% YoY.



I also added Nintendo digital network sales to the chart so you can get an idea of the difference between the two. pic.twitter.com/q44n9BnAVQ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 2, 2018

Was sagt ihr zu den Sony- beziehungsweise PlayStation-Zahlen?