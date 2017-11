Auf Twitter teilte Playstation UK passend zum Release der Xbox One X ein neues PS4 Pro-Bundle. Unter dem Namen "Only on Playstation" bekommt ihr neben der PS4 Pro (1TB) auch vier Spiele von Sony.

Die "exklusiven Abenteuer" sind WipeOut Omega Collection, Uncharted: The Lost Legacy, Gran Turismo Sport und Horizon Zero Dawn. Außerdem gibt es noch das Horizon-DLC The Frozen Wilds mit dazu.

One 4K console.

Five exclusive adventures.

The Only on PlayStation PS4 Pro bundle.

£449.99 RRP ?https://t.co/wsv95rFSQ7 pic.twitter.com/WL62ZMEsHf — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 7, 2017

Playstation UK gibt einen Preis von 449,99 britischen Pfund an, was exakt dem Preis der neuen Xbox One X entspricht. Auf der offiziellen Playstation-Website ist das Bundle bereits ausverkauft. Ob weitere Exemplare verkauft werden, ist nicht bekannt.