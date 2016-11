PS4 Pro - Das sagen die ersten Besitzer der neuen Sony-Konsole

Erstaunt oder Erschüttert? Wir haben das Netz nach Usermeinungen zur PS4 durchforstet.

Die PS4 Pro erschien am 10. November 2016, einige bekamen sie durch Glück schon etwas eher, andere haben gestern ihre Lieferung erhalten oder spontan im Laden zugegriffen. Während unsere Hardware-Abteilung derweil fleißig die neue Konsole im Testlabor auf Chips und Platinen prüft, haben wir das Netz nach User-Meinungen durchforstet - und sind dabei nicht immer auf positives Feedback gestoßen.

HDMI- und TV-Probleme

Zunächst muss nämlich gegebenenfalls eine kleine Einstiegshürde überwunden werden. Je nachdem, welchen TV ihr besitzt und ob ihr ein altes HDMI-1.4-Kabel verwendet, kann es sein, dass die PS4 Pro nach dem Setup kein 4K-Signal empfängt, worüber sich auch Jon Smith auf Facebook beschwert:

"The 4K DID work when it was going through its initial setup screens. But then it did a firmware update to 4.05 and when it rebooted my TV would no longer pick up the signal. (...) it was because of my TV and not having PREMIUM HDMI cables. ... Honestly I am very disappointed with Sony and Playstation right now. I am strongly considering returning this unit to Amazon and getting PS4 slim."

Vor allem Vizio-Modelle scheinen Probleme zu machen. Besitzt ihr auch einen Vizio-TV, wird euch in diesem Reddit-Thread geholfen. Auch bei einigen Geräten der Marke LG kann es zu Problemen kommen.

Lange Übertragungszeiten

Ist die Konsole richtig eingestellt, müssen als nächstes, insofern gewünscht, die Daten der alten PS4 übertragen werden - was ziemlich lange dauern kann und ebenfalls bei einigen Spielern für Unmut sorgt.

Anyone else experiencing extreme loading times regarding the #PS4Pro Data transfer? I've been waiting for 20 hours and still got 25 to go. — TheLuckyDawg24 ?? (@TheLuckyDawg24) November 11, 2016

Auch bei einem unserer Kollegen von Gameswelt, der das Problem mit Ironie nimmt:

Die PS4 Pro ist der Knaller! Ladebalken waren noch nie so scharf! pic.twitter.com/FayYK61mBZ — Robin Rottmann ? (@RhinozeRob) November 11, 2016

Optischer Unterschied bei 4K-TVs

Wenn dann alles eingerichtet ist und die Daten übertragen sind, geht's ans Spielen. Da es den Entwicklern obliegt, wie sie die Zusatz-Power der PS4 Pro nutzen, kann ein Spiel hübscher aussehen oder flüssiger laufen als das andere, eine Pauschalaussage lässt sich hier nicht treffen. Teilweise sorgt die höhere Auflösung auf 4K-TVs bei den Spielern für offene Münder ...

"Xerosnake90 (Reddit): Everyone keeps saying they'd rather have 1080p 60 frames over 4K 30 frames. I couldn't disagree more. Tried out first light and the jump is unreal. It's such a subtle change at a glance but just playing for a few minutes it feels so different. I tried the 60 FPS mode and while it was smooth the higher resolution pumped up the immersion factor."

"Dosk3n (Reddit): Im on a 4K HDR TV and it looks sharp and beautiful. Colours pop from the screen and the PSVR improvements are great."

Teilweise aber auch für Enttäuschung ...

"Kalentan (NeoGAF): Loaded up Ratchet and Clank on my Pro... It doesn't look that different? It also feels like it's running sub-20 fps. Very sluggish."

Hier müssen wir jedoch anmerken, dass es aufgrund unterschiedlicher TV-Modelle und Einstellungen unmöglich ist zu sagen, ob das Problem beim Spiel oder beim Spieler zuhause liegt, denn viele User berichten auch, dass gerade Ratchet & Clank zu den Vorzeigespielen der PS4 Pro gehört.

"BigTnaples (NeoGAF): Ratchet and Clank blew my mind. And I normally game at Native 4K on PC and have been for a few years now. It is one of the cleanest games I've ever seen, the IQ difference is transformitive."

Und wie sieht es bei 1080p-Fernsehern aus?

In einem separaten Artikel zeigten wir euch die Unterschiede für Full-HD-TVs, die ihr bei der PS4 Pro im Vergleich zur PS4 erwarten dürft. Doch auch sind die User geteilter Meinung:

"Kurdel (NeoGAF): Titanfall 2 looks ridiculous on a 1080p screen, can't imagine in 4k."

"BakedTanooki (NeoGAF): Super happy and impressed. It's just the beginning of the pro and you already have great benefits. Battlefield 1 with much better framerate when playing matches with 64 players + higher resolution. "

"ic0llier (Reddit): I played tlou (The Last of Us Remastered, Anm. d. Redaktion) on 1080p TV and couldint really notice a significant difference if am honest, however the VR difference on PS Worlds and Playroom VR is HUGE!"

Und nun seid ihr dran: Was sagt ihr zur PS4 Pro?