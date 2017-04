PS4 Pro für 99 Euro - Gamestop beendet Eintauschaktion vorzeitig

Noch könnt ihr die PS4 Pro bei Gamestop vorbestellen.

Wer zwei Spiele und eine gebrauchte PS4 inklusive Dualshock 4-Controller mitbringt, erhält im Gegenzug eine neue PS4 Pro für nur 99 Euro - mit dieser verlockenden Eintauschaktion zog Händler Gamestop in den vergangenen Tagen einen massiven Kundenansturm auf sich, der viele jedoch leer ausgehen ließ und am Ende in einem Shitstorm mündete. Nun haben die Verantwortlichen der Handelskette reagiert und kündigen unter anderem via Facebook an, die PS4 Pro-Eintauschaktion am 30. April 2017 vorzeitig zu beenden.

Wie Gamestop im gleichen Atemzug bekannt gibt, habt ihr noch bis morgen, den 29. April 2017 die Chance, euch im Rahmen der Eintauschaktion eine PS4 Pro vorzubestellen, die ihr "spätestens Anfang Juni 2017 zu den Konditionen der aktuellen PlayStation 4 Pro-Aktion" erhaltet, heißt es im Facebook-Post. Voraussetzung für die Vorbestellung sei jedoch eine Anzahlung von 30 Euro.

Die Aktion startete offiziell am 26. April 2017 und sollte eigentlich bis zum 14. Mai 2017 laufen.

Habt ihr das Angebot wahrgenommen und eine PS4 Pro bekommen können?