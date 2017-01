PS4 Pro & PlayStation VR - Seht den neuen CES 2017-Trailer von Sony

Die PS4 Pro und PlayStation VR stehen auf der CES 2017 im Fokus

Sony zeigt auf der CES 2017 als erstes einen Trailer, der in die Zukunft blickt: Es geht um die Vision des Konzerns, die Ideen und Projekte. In Sachen Gaming sehen wir im Trailer vor allem die PS4 Pro und PlayStation VR. Offenbar legt Sony sein Augenmerk zukünftig in erster Linie auf diese Produkte. Von der normalen Standard-PS4 fehlt im CES-Trailer jede Spur.

Die darauf folgende Rede von Sonys Chief Executive Officer Kazuo Hirai dreht sich unter anderem um die beeindruckenden Verkaufszahlen der PS4 zum Jahresende. Aber auch der Start von Sonys Virtual Reality-Headset PlayStation VR wird gelobt. Außerdem kündigt Kazuo Hirai ein "VR-Musik-Erlebnis" an, das von Sony Music Entertainment selbst kommen soll.

Hier könnt ihr euch eine Aufnahme des Trailers ansehen:

Wie gefällt euch das Video?