PS4 Pro & Xbox One Scorpio - Xbox-Chef warnt vor zu hohen Erwartungen an 4K & HDR

Laut Xbox-Chef Phil Spencer sollen keine zu hohen Erwartungen an PS4 Pro und Project Scorpio haben.

Sony betont gerne, wie gestochen scharf Spiele doch dank der PS4 Pro aussehen würden. Und auch HDR soll die Bildqualität noch einmal gehörig steigern. Microsoft wiederum wirbt seit der E3 2016 damit, mit der Xbox One Scorpio »die« 4K-Konsole auf den Markt zu bringen. Den Werbeversprechen nach sind also sowohl 4K als auch HDR der nächste große Schritt, wenn es darum geht, Videospiele technisch voranzubringen. Allerdings sieht Xbox-Chef Phil Spencer das interessanterweise etwas anders.

Mehr: Xbox Scorpio - Abwärtskompatibilität mit Xbox 360 bestätigt

Im Gespräch mit Game Informer Australia warnte er davor, zu große Erwartungen in die Technologien zu setzen. Auf die Frage hin, ob 4K und HDR denn wirklich der »nächste große Schritt« seien, antwortete er abschließend:

"Wenn ich mir Spiele in 4K anschaue, sehen sie eindeutig besser aus, aber es ist nicht der gleiche Unterschied, den wir beim Wechsel von SD auf HD beobachten konnten, oder dem von 2D auf 3D. Mit HDR ist es dasselbe: Ich liebe es, wie Filme und Spiele in HDR aussehen, aber ich denke, es ist keine dieser großen Veränderungen, die es in der Vergangenheit gab."