PS4 & PS4 Pro - Über 6 Millionen verkaufte Konsolen in der Weihnachtssaison

PS4 Pro

Gerade findet in Las Vegas wieder die Consumer Electronics Show (kurz CES) statt, auf der alljährlich die neuesten Errungenschaften der Unterhaltungselektronik präsentiert werden. Während des Sony-Showcases ließ es sich CEO Kaz Hirai nicht nehmen, uns über den kommerziellen Erfolg der PS4 zu unterrichten.

Mehr: PS4 - Kann sich Sonys Konsole eigentlich einen Virus einfangen?

Dass Sonys aktuelle Konsole in der Weihnachtssaison in besonders viele Haushalte einzieht, sollte uns eigentlich nicht wundern. Trotzdem sind die Zahlen beeindruckend: Wie Hirai verkündete, hat sich die PS4 allein vom 21. November bis zum 1. Januar weltweit 6,2 Millionen Mal verkauft. Damit ging die drei Jahre alte Konsole in Asien, Nordamerika, Lateinamerika und Europa insgesamt mehr als 53,4 Millionen Mal über die Ladentheke. Zwar spricht Hirai während der Bühnenshow allgemein von der PS4, jedoch können wir sicher davon ausgehen, dass auch die PS4 Pro und die PS4 Slim in die aktuellen Verkaufszahlen mit einfließen (via Pushsquare).

Gönnt ihr Sony den Erfolg?