PS4 Slim & Xbox One S mit Spielen - Nur solange der Vorrat reicht im Angebot bei Saturn & Media Markt

Die PS4 Slim 500 GB Weiß gibt es aktuell mit einem zweiten Controller im Angebot.

Heute habt ihr die Gelegenheit, einige Konsolen-Bundles für PS4 Slim und Xbox One S günstig zu ergattern. Dabei gilt bei allen Angeboten, dass diese nur solange gelten wie der Vorrat reicht.

Besonders interessant ist ein Angebot von Media Markt. Hier bekommt ihr die PS4 Slim 500 GB Weiß mit einem zweiten DualShock 4 V2-Controller. Die PS4 Slim ist dabei nicht nur deutlich schlanker, sondern sie verfügt auch über einen stark verbesserten Wireless-Controller.

PS4 Slim 500 GB Weiß + 2. Controller für nur 329 Euro

Falls ihr die schwarze PS4 Slim bevorzugt, erhaltet ihr bei Saturn ein Bundle mit der 1TB Edition, The Last Guardian und UEFA Euro 2016 für 249 Euro. Dank dem größeren Speicher könnt ihr erst einmal einige Spiele herunterladen und habt somit genug Speicherplatz.

PS4 Slim 1TB Schwarz + The Last Guardian + UEFA Euro 2016 für nur 249 Euro

Für Interessenten an einer Xbox One S gibt es bei Media Markt im Moment ein Bundle der 1TB Edition mit Halo Wars 2 und Halo 5: Guardians für nur 299 Euro. Die Xbox One S ist ein vollwertiger 4K Blu-ray Player und verfügt auch über 4K-Upscaling sowie HDR.

Xbox One S 1TB + Halo Wars 2 + Halo 5: Guardians für nur 299 Euro

Weitere Angebote: