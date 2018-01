PS4 - Sony kündigt eigene “Amiibos” zu God of War, Crash Bandicoot & mehr an

Die Sammler unter den PlayStation-Fans dürfen sich jetzt freuen, denn offenbar plant Sony eine neue Produktlinie, die mit Sammelfiguren zu exklusiven PlayStation-Charakteren aufwartet. Das neue Merchandise-Projekt nennt sich "Totaku" und kommt zum Launch mit sieben bekannten PlayStation-Charakteren wie Kratos aus God of War oder Crash Bandicoot.

Die Figuren sind etwa 10 Zentimeter groß, haben keine bewegbaren Gelenke und sollen 14,99 Euro kosten, wenn die Totaku Collection am 16. März 2018 via GameStop an den Start geht. Die erste Reihe der Totaku-Figuren besteht aus Heihachi (Tekken 7), Crash Bandicoot, Kratos (God of War), PaRappa the Rapper, Sackboy (LittleBigPlanet) dem Jäger aus Bloodborne sowie das Feisar FX350-Schiff aus Wipeout.

Die offiziell lizenzierten Produkte sind nummeriert und wirken auf dem ersten Blick wie die PlayStation-Variante der Amiibos, die Nintendo vertreibt. Allerdings verfügen die Totaku-Figuren über keinerlei NFC-Chips und sind reine Sammelfiguren. Die Tatsache, dass Charaktere wie Nathan Drake und Aloy fehlen, dürfte andeuten, dass Sony plant, die Totaku-Collection über einen längeren Zeitraum stetig zu erweitern.

