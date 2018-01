PS4 - Sony kündigt neuen Onyx Wireless Controller von Hori an

Für die PS4 gibt es bereits eine ganze Reihe an Controllern und Zubehör von Drittherstellern. Nun hat Sony im Playstation.Blog den offiziell lizensierten Onyx Wireless Controller der Firma Hori vorgestellt.

Optisch ähnelt das Design dem bekannten Sony-Original, jedoch lehnt sich die Position der Analog-Sticks an den Xbox One-Controller an. Der linke Stick befindet sich demnach über dem Steuerkreuz. Die Schultertasten L2 und R2 scheinen außerdem leicht nach außen gedreht zu sein.

Der Onyx Wireless verfügt wie das Original über ein Touchpad. Auf den bisher veröffentlichten Bildern lässt sich allerdings kein Klinkenstecker für Headsets bzw. Kopfhörer erkennen.

Das Gerät lässt sich wie gewohnt per Bluetooth oder Kabel mit der Konsole verbinden und kann mit allen PS4-Varianten genutzt werden. Wie schon bei den originalen Sony-Controllern wird kein Ladekabel mitgeliefert. Vorerst erscheint der Onyx Wireless nur in Schwarz. Einen Preis gibt Sony nicht an. Der Release erfolgt bereits am 15. Januar.